"Io sono pronta!". L'annuncio bomba di Sangiovanni e la risposta di Giulia Stabile è immediata. E in pubblico (Di sabato 25 settembre 2021) Sangiovanni, L'annuncio arriva oggi. Il secondo classificato del talent di Amici di Maria De Filippi lo ha annunciato ai numerosissimi fan che dal palcoscenico della scuola più gettonata d'Italia, nel giro di poco tempo, è tra i cantanti più seguiti e apprezzati di sempre. Numeri alla mano e il successo è indiscutibile. Infatti per il giovanissimo talento a parlare sono i risultati conseguiti nel giro di poco tempo, ovvero un totale di sei dischi di platino, in un certo senso anticipati dallo streaming della canzone che ha raggiunto ben 90 milioni di stream, 20 milioni del video ufficiale e 75 milioni del visual. Detto fatto, il nuovo singolo del cantante, dal titolo Raggi Gamma, dal 24 settembre, data dell'uscita ufficiale del brano, non può che rappresentare per tutti un altro mattoncino da aggiungere al percorso brillante ...

