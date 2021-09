Calciomercato Serie A LIVE | Juve su Witsel | il Milan studia un doppio colpo

Advertising

calciomercatoit : ?? #InterAtalanta, #Gasperini sottolinea l'ottima prova dei suoi: 'Più forti dopo stasera'. Parole al miele per… - cmdotcom : #SerieB: colpo del #Brescia, ok #Monza e #Lecce. Il Benevento frena col Como, il Cosenza apre la crisi del Crotone… - fantapiu3 : Tutti sotto la doccia in #CosenzaCrotone, questa l'analisi degli assist dei match offerti da #Fantapiu3… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Spettacolo e un finale thriller: #InterAtalanta finisce 2-2 - calciomercatoit : ??Siete d'accordo con i voti di #InterAtalanta? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Calciomercato.com

A 13 anni e 179 giorni di distanza dall'ultima rete inA di papà Paolo e a 60 anni e 22 giorni dall'ultima prodezza di nonno Cesare , un altro Maldini ha lasciato il segno, smentendo anche chi ...Chiude il sabato della sesta giornata del campionato diA, la sfida tra il Genoa di Ballardini e il Verona di TudorPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Ballardini © Getty ImagesIl ...Darko Lazovic ha sia esordito in Serie A che trovato la sua prima rete nella competizione con la maglia del Genoa. Il Grifone è anche una delle sole quattro squadre contro cui il ...Il calcio in Italia ha visto oggi scattare la sesta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nei due match pomeridiani il Milan alle 15.00 ha vinto per 1-2 in casa dello Spezia, mentre l ...