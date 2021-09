Serie A. De Laurentiis è il miglior Presidente. Bilanci in ordine, primato in classifica, spettacolo in campo (Di venerdì 24 settembre 2021) Aurelio De Laurentiis è il trionfatore della prima parte di stagione. Dopo cinque turni di campionato il Napoli di De Laurentiis veleggia solitario in testa alla classifica di Serie A. Cinque vittorie su cinque per gli uomini di Spalletti che navigano con il vento in poppa mentre il Presidente De Laurentiis sorride e gongola soddisfatto. De Laurentiis è oggi il migliore Presidente della Serie A. E’ stato l’unico nell’ultima sessione di calcio mercato a non cedere pezzi pregiatissimi mentre Agnelli salutava Ronaldo, e le due milanesi si congedavano da Donnarumma e Lukaku. De Laurentiis ha scelto l’allenatore adatto a ricostruire la mentalità della squadra dopo la disfatta di Napoli Verona, mentre la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Aurelio Deè il trionfatore della prima parte di stagione. Dopo cinque turni di campionato il Napoli di Develeggia solitario in testa alladiA. Cinque vittorie su cinque per gli uomini di Spalletti che navigano con il vento in poppa mentre ilDesorride e gongola soddisfatto. Deè oggi ildellaA. E’ stato l’unico nell’ultima sessione di calcio mercato a non cedere pezzi pregiatissimi mentre Agnelli salutava Ronaldo, e le due milanesi si congedavano da Donnarumma e Lukaku. Deha scelto l’allenatore adatto a ricostruire la mentalità della squadra dopo la disfatta di Napoli Verona, mentre la ...

