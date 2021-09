Fedez | Leone non gradisce la nuova canzone

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 24 settembre 2021) Federico Lucia, in arte, qualche settimana fa aveva deciso di festeggiare l’anniversario con la bella moglie Chiara Ferragni facendole una sorpresa. L’uomo, in mezzo al lago di Como, le aveva così dedicato unascritta proprio per lei che, oggi, è stata rilasciata. Il figlio, però, non sembra averla per niente gradita! Tre anni fae Chiara Ferragni si erano sposati alla Dimora delle Balze, casale dell’Ottocento poco distante da Noto, in Sicilia. I due, che oggi hanno anche due bellissimi bambini, all’inizio avevano fatto un po’ storcere il naso al pubblico, che non credeva troppo nella loro relazione e che li accusava di stare insieme solo perché in cerca di fama e pubblicità reciproca. Oggi, dopo diverso tempo, i due sono ancora insieme e, soprattutto, sembrano amarsi come il primo giorno. ...