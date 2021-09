Buon compleanno Alessandro Amati, Will Smith, Zucchero… (Di sabato 25 settembre 2021) …Luciano Violante, Nino Cerruti, Massimo Abbatangelo, Michael Douglas, Maurilio de Zolt, Salvatore Bagni, Maria Laura Rodotà, Niccolò Ammaniti, Catiuscia Marini, Federica Chiavaroli, Angelo Palombo, Francesco d’Uva, Alessandro Crescenzi, Mirza Alibegovic, Nicole Svetlana Reina… Oggi 25 settembre compiono gli anni: Alessandro Amati, giornalista; Nino Cerruti, imprenditore, stilista; Michele di Martino, politico; Giuseppe Merisi, vescovo; Vanna Busoni, attrice, doppiatrice; Bruno Gecchelin, designer, architetto; Rinaldo Prandoni, paroliere, compositore, cantautore; Ottaviano Colzi, politico; Umberto Pirilli, politico; Diego Coletti, vescovo. Inoltre, compiono gli anni: Luciano Violante, politico; Massimo Abbatangelo, politico; Ermanno Capelli, paroliere, scrittore; Lino Pizzi, vescovo; Michael Douglas, attore, produttore; Antonio ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 settembre 2021) …Luciano Violante, Nino Cerruti, Massimo Abbatangelo, Michael Douglas, Maurilio de Zolt, Salvatore Bagni, Maria Laura Rodotà, Niccolò Ammaniti, Catiuscia Marini, Federica Chiavaroli, Angelo Palombo, Francesco d’Uva,Crescenzi, Mirza Alibegovic, Nicole Svetlana Reina… Oggi 25 settembre compiono gli anni:, giornalista; Nino Cerruti, imprenditore, stilista; Michele di Martino, politico; Giuseppe Merisi, vescovo; Vanna Busoni, attrice, doppiatrice; Bruno Gecchelin, designer, architetto; Rinaldo Prandoni, paroliere, compositore, cantautore; Ottaviano Colzi, politico; Umberto Pirilli, politico; Diego Coletti, vescovo. Inoltre, compiono gli anni: Luciano Violante, politico; Massimo Abbatangelo, politico; Ermanno Capelli, paroliere, scrittore; Lino Pizzi, vescovo; Michael Douglas, attore, produttore; Antonio ...

Advertising

MarcoTardelli82 : Buon compleanno amico mio, sei sempre con me. ?? - juventusfc : Una decade in ???? Buon compleanno, Marco #Tardelli! ?? - fattoquotidiano : 12 anni fa nasceva il Fatto Quotidiano. Buon compleanno ai nostri giornalisti e ai nostri lettori, che ogni giorno… - PATRIZIA953 : RT @MarcoTardelli82: Buon compleanno amico mio, sei sempre con me. ?? - Recepet75093998 : RT @EricaDoddo: @Alice__77__ Un universo d'amore, una pioggia di coriandoli dal cielo ed un oceano di auguri di Buon Compleanno per la mia… -