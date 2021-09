Benevento, tre assenti per Como: Caserta recupera Masciangelo (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della seduta mattutina di allenamento, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha reso noto l’elenco dei 23 calciatori convocati per il match di domani in casa del Como. L’allenatore calabrese dovrà fare a meno di Pastina, Improta e Sau, tutti infortunati, mentre torna a disposizione il terzino sinistro Masciangelo. Questo l’elenco completo dei convocati del Benevento: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò GiaComo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 38 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta mattutina di allenamento, il tecnico giallorosso Fabioha reso noto l’elenco dei 23 calciatori convocati per il match di domani in casa del. L’allenatore calabrese dovrà fare a meno di Pastina, Improta e Sau, tutti infortunati, mentre torna a disposizione il terzino sinistro. Questo l’elenco completo dei convocati del: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Gia, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 38 ...

