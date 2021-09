Sottomarini | Ue | ancora non abbiamo deciso su summit con Usa

Advertising

Natale10587098 : RT @MinistroEconom1: Telefonata di riavvicinamento tra Biden e Macron dopo le tensioni dei giorni scorsi. Pare che il Presidente americano… - attilasarti : RT @MinistroEconom1: Telefonata di riavvicinamento tra Biden e Macron dopo le tensioni dei giorni scorsi. Pare che il Presidente americano… - CarloAsnaghi : RT @MinistroEconom1: Telefonata di riavvicinamento tra Biden e Macron dopo le tensioni dei giorni scorsi. Pare che il Presidente americano… - miagmarsuren : RT @MinistroEconom1: Telefonata di riavvicinamento tra Biden e Macron dopo le tensioni dei giorni scorsi. Pare che il Presidente americano… - Carolin70270912 : RT @MinistroEconom1: Telefonata di riavvicinamento tra Biden e Macron dopo le tensioni dei giorni scorsi. Pare che il Presidente americano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottomarini ancora

ANSA Nuova Europa

"Non abbiamopreso una decisione" sul consiglio Ue - Usa su commercio e tecnologia. Lo ha chiarito il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, ad una domanda, ribadendo che sulla base degli sviluppi ..."Siamo discutendo con i governi" . La Commissione europea non hapreso una decisione sulla prima riunione del Consiglio Ue - Usa commercio e tecnologia ...l'accordo per l'acquisto di...(ANSA) - BRUXELLES, 23 SET - "Non abbiamo ancora preso una decisione" sul consiglio Ue-Usa su commercio e tecnologia. Lo ha chiarito il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, ad una domanda, ...Un tesoro risalente al periodo dell’Impero Romano è stato ritrovato in fondo al mare da due sommozzatori durante un’immersione ...