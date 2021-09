Il reddito di cittadinanza ha abolito la colpa di esser poveri: ecco perché lorsignori non ci stanno (Di giovedì 23 settembre 2021) di Giovanni Ceriani La gravità inaudita, per lorsignori, del reddito di cittadinanza non è tanto quella di aver tirato fuori dalla povertà milioni di persone. Questo infatti è un indicatore ancora troppo semplice, materiale, “meramente economico” e come tale ancora troppo pre-politico, cioè potenzialmente (astrattamente) indifferente. La gravità inaudita, per lorsignori, del reddito di cittadinanza è di natura politica, ossia simbolica e militare. La sua gravità sta infatti nell’aver eliminato (osato eliminare!) il concetto di colpa (povertà come “colpa” e povero come “colpevole”) dentro un nuovo immaginario dei diritti e del povero come soggetto di diritti. Diritto-al-reddito come diritto-alla-dignità: la radice di tutti i diritti. È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) di Giovanni Ceriani La gravità inaudita, per, deldinon è tanto quella di aver tirato fuori dalla povertà milioni di persone. Questo infatti è un indicatore ancora troppo semplice, materiale, “meramente economico” e come tale ancora troppo pre-politico, cioè potenzialmente (astrattamente) indifferente. La gravità inaudita, per, deldiè di natura politica, ossia simbolica e militare. La sua gravità sta infatti nell’aver eliminato (osato eliminare!) il concetto di(povertà come “” e povero come “colpevole”) dentro un nuovo immaginario dei diritti e del povero come soggetto di diritti. Diritto-al-come diritto-alla-dignità: la radice di tutti i diritti. È ...

