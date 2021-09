Due tunisini fuggono dal centro d' accoglienza e molestano due ragazzine

Advertising

Fuggono da Villa Sikania e molestano tre ragazzini alla fermata del bus . Denunciati. Sono stati attimi di paura l'altra sera ad Agrigento persorelle di 15 e 18 anni e per un ragazzo di 14 anni imbattutisi in uno spiacevole episodio che poteva trasformarsi in ...I militari dell'Arma ci hanno messo davvero poco a rintracciare i, nei pressi della via San Vito. Avevano ancora in tasca la targhetta di Villa Sikania dove, dopo lo sbarco del primo ...Offre cocaina a un polizotto borghese. Un 32enne tunisino con precedenti è stato arrestato dopo aver provato a vendere due palline di cocaina a un poliziotto in borghese. Tutto è avvenuto in zona Navi ...Il fatto è accaduto nel piazzale Rosselli di Agrigento. I giovani erano in attesa di prendere il bus e sono stati avvicinati dai malintenzionati ...