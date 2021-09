Cosa si è deciso sui problemi DAZN in Commissione Telecomunicazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di ieri 22 settembre si è discusso molto dei problemi DAZN in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni in Parlamento. Come preannunciato nelle scorse ore, doveva essere votata una risoluzione sul caso della piattaforma di streaming interessata da fin troppi malfunzionamenti e difficoltà nelle prime 4 partite di Campionato. Allo stesso tempo, è stata discussa anche la questione della trasparenza dei dati per la rilevazione degli ascolti di tutti i march, informazione fondamentale per gli inserzionisti pubblicitari e i loro investimenti. L’esito della votazione della risoluzione può dirsi positivo per tutti gli abbonati al servizio. D’ora in poi il Governo dovrà adottare tutte le iniziative, anche di natura normativa, per assicurare che proprio DAZN e anche gli altri operatori che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di ieri 22 settembre si è discusso molto deiinTrasporti ein Parlamento. Come preannunciato nelle scorse ore, doveva essere votata una risoluzione sul caso della piattaforma di streaming interessata da fin troppi malfunzionamenti e difficoltà nelle prime 4 partite di Campionato. Allo stesso tempo, è stata discussa anche la questione della trasparenza dei dati per la rilevazione degli ascolti di tutti i march, informazione fondamentale per gli inserzionisti pubblicitari e i loro investimenti. L’esito della votazione della risoluzione può dirsi positivo per tutti gli abbonati al servizio. D’ora in poi il Governo dovrà adottare tutte le iniziative, anche di natura normativa, per assicurare che proprioe anche gli altri operatori che ...

