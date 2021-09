“Aiutateci a trovarlo” Chi l’ha visto | l’accorato appello degli amici di Giacomo | “È scomparso dopo quello strano furto”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Vi prego,a cercarlo”. Sono queste le parole della famiglia diSartori, il 30enne venetoda sabato da Milano, la città in cui vive e lavora. E sulla sua scomparsa, si infittisce il mistero. Il motivo? Nel pomeriggio del 22 settembre 2021, è stata ritrovata la sua auto, a Casorate Primo (Pavia). Familiari ed, che hanno creato anche un gruppo su Facebook dedicato alla sua scomparsa, non hanno notizie diSartori da sabato 18 settembre. Da cinque giorni il suo cellulare è spento. La cosa che suona strana è che l’auto risulta regolarmente chiusa ed al momento non sono emersi elementi utili. Non solo: sono in corso i rilievi da parte di personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Milano. Naturalmente, da parte della autorità le ...

Filippo Baccelli è scomparso La sorella: "Aiutateci a trovarlo"

'Carson Shepherd, 7 anni, risulta scomparso', ha sottolineato la polizia: 'Esordiamo la popolazione a controllare da questo momento in poi le proprie proprietà per aiutarci anel più breve ...Salerno con il fiato sospeso per Gugliemo Belmonte: '' Cronaca Martina Sorrentino - 6 Set 2021 Fiato sospeso a Salerno e in provincia per la scomparsa di Guglielmo Belmonte. ...«Noi famigliari siamo stati avvisati del fatto domenica mattina dagli amici di Milano che non riuscivano a contattarlo», riprende Tommaso, «quindi abbiamo prima fatto partire una segnalazione in Quest ...La polizia scozzese ha chiesto ai residenti di controllare giardini, casette degli attrezzi e garage dopo la scomparsa di un bambino da un'abitazione in una zona remota del Paese ...