Sarri non ci sta: vuole querelare l’arbitro Chiffi per diffamazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Corte Sportiva d’Appello non ha accolto il ricorso di Sarri: il tecnico non tornerà in panchina per la partita della Lazio contro il Torino, se ne parlerà per il derby, domenica prossima. Ma Sarri non ha intenzione di arrendersi. Ritiene che nei suoi confronti sia stata compiuta un’ingiustizia e si rivolgerà alla giustizia ordinaria. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La procedura sportiva si è conclusa, ma Sarri con un passo storico si rivolgerà alla giustizia ordinaria. La notizia è che sta procedendo, non torna indietro, porterà l’arbitro Chiffi in tribunale, probabilmente lo querelerà per presunta diffamazione. Per farlo ha bisogno di ottenere una deroga alla clausola compromissoria, la chiederà alla Figc. E’ difficilmente ottenibile, finora non è mai stata concessa, rischia di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Corte Sportiva d’Appello non ha accolto il ricorso di: il tecnico non tornerà in panchina per la partita della Lazio contro il Torino, se ne parlerà per il derby, domenica prossima. Manon ha intenzione di arrendersi. Ritiene che nei suoi confronti sia stata compiuta un’ingiustizia e si rivolgerà alla giustizia ordinaria. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La procedura sportiva si è conclusa, macon un passo storico si rivolgerà alla giustizia ordinaria. La notizia è che sta procedendo, non torna indietro, porteràin tribunale, probabilmente lo querelerà per presunta. Per farlo ha bisogno di ottenere una deroga alla clausola compromissoria, la chiederà alla Figc. E’ difficilmente ottenibile, finora non è mai stata concessa, rischia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarri non Lazio, UFFICIALE: lesione per Zaccagni salta il Torino, derby a forte rischio Commenta per primo Maurizio Sarri non avrà a disposizione Mattia Zaccagni nella sifda di Torino contro i granata di Ivan Juric e, probabilmente anche nell'attesissimo derby di domenica alle 18 contro la Roma . Durante la gara ...

Lazio: Sarri resta lontano dalla panchina e querela Chiffi, i dettagli La difesa della Lazio: Sarri e l'intercalare toscano Davanti alla Corte non si è potuto smentire in alcun modo quanto riportato fedelmente nel referto del direttore di gara, che ha trascritto quanto ...

Lineker assistente di Sarri? Lui sui social: “Ma non sono io!” Corriere dello Sport Lazio-Roma, assenza pesante | Sarri perde l’attaccante Lazio-Roma, assenza pesante dell'ultim'ora: al derby di domenica non ci sarà. Una tegola per Sarri che dovrà inventarsi una soluzione ...

Non c’è pace per Sarri: UFFICIALE, infortunio per il big! Nuova tegola per Maurizio Sarri in vista dei prossimi impegni della Lazio. Il tecnico biancoceleste perde Mattia Zaccagni per infortunio. Il fantasista salterà la trasferta di To ...

