Cina - Crisi Evergrande | sullauto lincubo di una nuova Lehman Brothers | ecco perché

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Negli ultimi giorni, i mercati borsistici globali sono entrati in una fase di crescente volatilità e incertezze. Pesano una serie di fattori negativi, ma il più importante arriva dalla: il colosso dell'immobiliareè sull'orlo di un crollo che, per le possibili ripercussioni finanziarie, potrebbe replicare la storica bancarotta della statunitense. Se così fosse, il mondo delle quattro ruote dovrebbe affrontare nuovi ostacoli su una strada diventata sempre più tortuosa per colpa delladei chip e dei rincari delle materie prime., lo ricordiamo, ha anche una branca automobilistica, sotto il nome diNew Energy Group, fondata nell'agosto del 2019, che a un anno dalla nascita aveva già una capitalizzazione di quasi ...

Advertising

Beverari_M : RT @OGiannino: Oggi @Forchielli ottimo su Evergrande. È vero quello cui inneggiano le grandi banche dell’Occidente: Cina autoritaria puó na… - g_zerbato : RT @OGiannino: Oggi @Forchielli ottimo su Evergrande. È vero quello cui inneggiano le grandi banche dell’Occidente: Cina autoritaria puó na… - max_blue : RT @OGiannino: Oggi @Forchielli ottimo su Evergrande. È vero quello cui inneggiano le grandi banche dell’Occidente: Cina autoritaria puó na… - sergiodesiena : RT @Tg3web: La crisi in Afghanistan. Anche i talebani chiedono la parola all'Onu. Mentre gli inviati di Cina, Russia e Pakistan volano a Ka… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: La crisi in Afghanistan. Anche i talebani chiedono la parola all'Onu. Mentre gli inviati di Cina, Russia e Pakistan volano a Ka… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Crisi

New York, 22 set 12:19 - Ladel debito del colosso dell'immobiliare cinese Evergrande rallenterà la crescita economica della, pur avendo ripercussioni...In attesa di sviluppi, salta all'occhio un paradosso: ladi Evergrande e i rischi che diventi ... È proprio l'assenza di un welfare solido che induce molti, in, a investire nel mattone e nei ...Il possibile fallimento del colosso immobiliare asiatico ha generato crescenti timori su una nuova crisi finanziaria globale. E, come nel 2008, anche l'automotive potrebbe pagarne pesanti conseguenze ...Secondo la società di consulenza T-Commodity, il caso Evergrande non è simile a quello di Lehman Brothers. Il gruppo immobiliare è “troppo grande per fallire” e il governo cinese interverrà. Ecco come ...