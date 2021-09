Amici | Deddy svela i “cazziatoni” di Maria De Filippi

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Da pochissimo è iniziata la nuova edizione didiDe. Mentre i nuovi talenti s’impegnano per dimostrare il loro valore ed entrare nella prestigiosa scuola, gli ex allievi si raccontano. In particolarein una recente intervista ha voluto ricordare gli insegnamenti di. L’ex allievo di, Dennis Rizzi, in arterecentemente si è voluto raccontare in una lunga intervista al settimanale “Chi” . Il cantante dopo l’esperienza nel talent condotto daDeha riscosso un enorme successo e nella sua intervista ha voluto ribadire di non essersi dimenticato tutti i sacrifici fatti per riuscire ad arrivare dove si trova attualmente.inoltre, ha anche voluto ricordare tutti ...