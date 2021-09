Amici 21 | Mirko Masia in lacrime | ecco cos’è successo

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel day time andato in onda oggi di21 in casetta è arrivata una busta destinata al ballerinoda parte di Alessandra Celentano. Il ballerino è un suo allievo, ma ha solo un mese di tempo per dimostrare di meritarsi il banco nella scuola del talent. Nella lettera, le parole della professoressa sono state le seguenti: “Ho deciso di darti un’opportunità diversa per un mese nella totale consapevolezza che tu non hai i requisiti necessari per essere un vero ballerino. La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità. Se dovessi paragonare un vero ballerino a un animale penserei al cigno regale e perfetto nei movimenti. Se dovessi paragonare te come ballerino a un animale, sempre parlando di danza, l’animale che mi viene in mente è un ragno.” La Celentano ha anche aggiunto che tutte le sue esibizioni ...