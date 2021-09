Sorpresa con 10 grammi di eroina: 20enne denunciata dai Carabinieri (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”: è l’accusa di cui dovrà rispondere una ventenne, denunciata dai Carabinieri della Stazione di Montoro. La pattuglia era impegnata in un normale servizio perlustrativo svolto in orario pomeridiano, quando ha intimato l’“Alt” all’auto condotta dalla ragazza. L’anomalo atteggiamento manifestato dalla stessa ha indotto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stato rinvenuto un involucro con all’interno 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina. La droga è stata sequestrata e la ventenne denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”: è l’accusa di cui dovrà rispondere una ventenne,daidella Stazione di Montoro. La pattuglia era impegnata in un normale servizio perlustrativo svolto in orario pomeridiano, quando ha intimato l’“Alt” all’auto condotta dalla ragazza. L’anomalo atteggiamento manifestato dalla stessa ha indotto iad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stato rinvenuto un involucro con all’interno 10di sostanza stupefacente di tipo. La droga è stata sequestrata e la ventennein stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. ...

