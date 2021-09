Psg, Pochettino: «Messi? I grandi campioni vogliono restare in campo» (Di martedì 21 settembre 2021) “Messi? I grandi campioni vogliono restare in campo. E questo lo capisco”. Così Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, in merito alla sostituzione del campione argentino contro il Lione, scelta non gradita dalla Pulce. “Abbiamo visto che Lionel sentiva dolore al ginocchio. Dopo un colpo, si è toccato il ginocchio. Ha fatto un ottimo primo tempo, ha fatto 75 minuti, ha sbagliato il gol ma è stato molto bravo. Dopo, in base alle informazioni che avevamo, abbiamo deciso di sostituirlo”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) “? Iin. E questo lo capisco”. Così Mauricio, tecnico del Psg, in merito alla sostituzione del campione argentino contro il Lione, scelta non gradita dalla Pulce. “Abbiamo visto che Lionel sentiva dolore al ginocchio. Dopo un colpo, si è toccato il ginocchio. Ha fatto un ottimo primo tempo, ha fatto 75 minuti, ha sbagliato il gol ma è stato molto bravo. Dopo, in base alle informazioni che avevamo, abbiamo deciso di sostituirlo”, ha aggiunto.

