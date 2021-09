Kena: Bridge of Spirits, la recensione – Recensione – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) Abbiamo affrontato assieme a Kena il suo viaggio per comprendere meglio il suo ruolo di Guida Spirituale e siamo pronti per raccontarvelo nella nostra Recensione di Kena: Bridge of Spirits. Kena: Bridge of Spirits è quel gioco da cui non sai bene cosa aspettarti. Esteticamente si mostra al pari di un film d’animazione, ci sono addirittura le creaturine carine che da sole trainano l’attenzione e invogliano a provarlo (vi anticipiamo che sono davvero tenere come appaiono) ma il dubbio che può sorgere è: assieme alla forma ci sarà anche la sostanza? Ember Lab in fondo è al suo primo progetto … Recensioni giochi PlayStation 5Read More L'articolo Kena: Bridge of Spirits, la ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021) Abbiamo affrontato assieme ail suo viaggio per comprendere meglio il suo ruolo di Guida Spirituale e siamo pronti per raccontarvelo nella nostradiofofè quel gioco da cui non sai bene cosa aspettarti. Esteticamente si mostra al pari di un film d’animazione, ci sono addirittura le creaturine carine che da sole trainano l’attenzione e invogliano a provarlo (vi anticipiamo che sono davvero tenere come appaiono) ma il dubbio che può sorgere è: assieme alla forma ci sarà anche la sostanza? Ember Lab in fondo è al suo primo progetto … Recensioni giochi PlayStation 5Read More L'articoloof, la ...

Advertising

infoitscienza : Kena: Bridge of Spirits è davvero la meraviglia che sembrava essere | Recensione - infoitscienza : Kena: Bridge of Spirits - Il confronto grafico tra le versioni PS4 e PS5 - infoitscienza : Kena Bridge of Spirits: voti delle recensioni, l'esclusiva console PlayStation è un successo - maplewhite1912 : Kena Bridge of Spirits e Alan Wake Remastered (Più in là credo House of Ashes e una lunga attesa fino a gennaio 202… - Roby_Passarelli : Kena Recensione - Kena Bridge of Spirits: un'avventura bellissima e piena di magia -