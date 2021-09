Intel Arc Alchemist: la GPU gaming arriverà anche in varianti custom dei partnerHDblog.it (Di martedì 21 settembre 2021) Il boss delle GPU Intel conferma che le opzioni custom di Alchemist sono previste.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021) Il boss delle GPUconferma che le opzionidisono previste.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Intel Arc Intel Arc Alchemist: la GPU gaming arriverà anche in varianti custom dei partner In occasione di un'intervista con il portale giapponese ASCII , il capo della divisione grafica di Intel, Raja Koduri, ha parlato di schede grafiche e della tanto attesa Intel Arc Alchemist, la prima GPU gaming dell'azienda di Santa Clara che dovrebbe debuttare sul mercato entro il primo trimestre 2021. Koduri ha risposto a diverse domande dei colleghi di ASCII, tre ...

GPU Arc Alchemist, ecco perché Intel ha scelto i 6nm di TSMC Ci concentreremo sui dettagli riguardo le GPU Intel ARC, poiché la maggior parte dei dettagli della GPU Ponte Vecchio sono già noti. La prima cosa di cui si è parlato è il motivo per cui Intel ha ...

Intel Arc Alchemist, previste anche versioni 'custom' per le GPU da gaming

In occasione di un'intervista con il portale giapponese ASCII, il capo della divisione grafica di Intel, Raja Koduri, ha parlato di schede grafiche e della tanto attesa Intel Arc Alchemist, la prima GPU gaming dell'azienda di Santa Clara che dovrebbe debuttare sul mercato entro il primo trimestre 2021.

