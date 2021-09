Serie C, Fermana: ufficiali le dimissioni di Domizzi (Di lunedì 20 settembre 2021) FERMO - Maurizio Domizzi non è più l'allenatore della Fermana . L'ufficialità del divorzio tra il tecnico e la società marchigiana è arrivato dal sito del club, che ha confermato le " inderogabili ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 settembre 2021) FERMO - Maurizionon è più l'allenatore della. L'tà del divorzio tra il tecnico e la società marchigiana è arrivato dal sito del club, che ha confermato le " inderogabili ...

Advertising

sportli26181512 : Serie C, Fermana: ufficiali le dimissioni di Domizzi: Il tecnico lascia la panchina marchigiana dopo un pari e tre… - Zcfnews : Fermana-Modena 0-4 Serie C 4° giornata - GazzettinoL : Serie C Gir B 3-1 Gubbio-Virtus Entella 0-2 Pistoiese-Reggiana 2-0 Ancona Matelica-Pontedera 2-1 Carrarese-Gro… - PEFIORENTINA : Serie C Group B Full Times Ancona-Matelica 2 Pontedera 0 Carrarese 2 Grosseto 1 Fermana 0 Modena 4 Imolese… - PEFIORENTINA : Serie C Group B Latest scores 85 mins Ancona-Matelica 2 Pontedera 0 Carrarese 2 Grosseto 1 Fermana 0 Moden… -