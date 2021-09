Scuola | Mattarella | ‘oggi giorno speciale e di impegno per intero Paese’

(Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – “Oggi è un, allegro, di speranza e diper l’Paese. Come ogni anno il primodisuscita festa e attesa, ma quest’anno ad essereè l’anno scolastico che comincia: voi, ragazze e ragazzi, tornate tutti in aula, insieme ai vostri insegnanti. Dopo le tante sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza delle scuole a pieno regime è il segno più evidente della ripartenza dell’Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l’apertura dell’anno scolastico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sarà un anno speciale, un anno scolastico', dice. 'Ladeve saper curare le eccellenze, che tanto possono dare alla società, ma per farle sorgere serve aprire a tutti l'accesso alla ...Accesso alla cultura sia aperto a tutti "Ladeve saper curare le eccellenze, che tanto possono dare alla società - ha detto- ma per farle sorgere serve aprire a tutti l'accesso ...Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) - "La scuola è ossigeno per la società, il suo funzionamento è specchio di quello del Paese. Abbiamo una scuola di valore grazie alla passione degli insegnanti, ...Pizzo calabro (Vv), 20 set. "Oggi è un giorno speciale, allegro, di speranza e di impegno per l'intero Paese. Come ogni anno il primo giorno di scuola suscita f ...