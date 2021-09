Gf Vip: Le Frasi Sconvolgenti di Gianmaria Su Sophie Codegoni! (Di lunedì 20 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi si è reso protagonista di esternazioni poco carine nei confronti di Sophie e che hanno fatto infuriare la madre dell’ex tronista. Ecco i dettagli della vicenda! Gianmaria nella bufera: Frasi choc su Sophie Gianmaria Antinolfi ha scatenato una vera e propria bufera mediatica. Sono finite nel mirino dei social alcune esternazioni del concorrente su Sophie Codegoni. Ma cosa ha detto di tanto grave? Il gieffino, si è lasciato andare ad alcune confidenze, rivelando che alcuni suoi amici gli avrebbero consigliato di ‘chiav*rsi Sophie‘. Non solo, il gieffino, parlando con Alex Belli, ha sostenuto che non avrebbe nessun problema ad avere rapporti intimi all’interno della Casa di Cinecittà. Frasi che ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 20 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip,Antinolfi si è reso protagonista di esternazioni poco carine nei confronti die che hanno fatto infuriare la madre dell’ex tronista. Ecco i dettagli della vicenda!nella bufera:choc suAntinolfi ha scatenato una vera e propria bufera mediatica. Sono finite nel mirino dei social alcune esternazioni del concorrente suCodegoni. Ma cosa ha detto di tanto grave? Il gieffino, si è lasciato andare ad alcune confidenze, rivelando che alcuni suoi amici gli avrebbero consigliato di ‘chiav*rsi‘. Non solo, il gieffino, parlando con Alex Belli, ha sostenuto che non avrebbe nessun problema ad avere rapporti intimi all’interno della Casa di Cinecittà.che ...

pablo__liberal : @Axen0s Questa è veramente stordita. Prima sembra che il problema siano i vip, pagando, fanno quello che vogliono.… - DanieleStampeg2 : Tommaso Eletti al #gfvip, l'ossessione arriva in tv. Non è corretto spettacolizzare determinati comportamenti per o… - StorieSilenti : Tommaso Eletti al #gfvip, l'ossessione arriva in tv. Non è corretto spettacolizzare determinati comportamenti per o… - Eva_Starz : @MarioManca F**cio, R***one, paralitiche.. in 4 giorni. Ma siccome è lei va tutto bene per Signorini. - scardaj : Mi dicono dalla regia che la Ricciarelli è al Gf Vip e ha già usato frasi omofobe… Quando imparerà Mediaset che è o… -