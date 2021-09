Covid | Mattarella | ‘scuola riaperta grazie a vaccini | non deve più chiudere’

(Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – “Quando è comparso il virus, la scuola è stata la prima a dover chiudere le sue porte. Ora,alle vaccinazioni e alle nuove misure di precauzione, questo nonpiù accadere”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l’apertura dell’anno scolastico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Oggi è un giorno speciale - ha detto- allegro, di speranza e di impegno per l'intero Paese. Come ogni anno il primo giorno di scuola suscita festa e attesa, ma quest'anno ad essere ...PALERMO – "Mi complimento con la Sicilia per il lavoro ben fatto. Se i siciliani continueranno ad affluire plesso i centri e continueranno ad avere fiducia vedrete che la Sicilia nel giro di poco si p ...Pizzo calabro (Vv), 20 set. "Il mondo della scuola, nel suo insieme, si è dimostrato un potente anti-virus. Ne è testimonianza il dato del 94% di vaccinati tra ...