Rassegna sulla drammaturgia europea

(Di domenica 19 settembre 2021) Giovedì 23 settembre alle 11.30, presso la sala del Gonfalone del Comune di Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Spettacolo. In altre parole”, la prima che si terrà al Teatro Nuovo di via Laspro, dal 30 settembre al 3 ottobre. Quattro serate, tutte ad ingresso gratuito, dedicate alla Spagna. Tra gli ospiti, scelti dai direttori artistici Pasquale De Cristofaro e Pino Tierno, alcuni tra i principali protagonisti della scena teatrale contemporanea: Marta Barcelò, Juan Mayorga e Guillem Clua. La prima giornata vedrà la consegna del premio in memoria di Carmine Giannella, organizzatore e produttore teatrale e un incontro coordinato dal docente universitario Alfonso ...