Calcio | la Juve non sa più vincere | con il Milan è solo 1-1 | Rebic risponde a Morata

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 settembre 2021) Torino, 19 set. - (Adnkronos) - Non arriva nemmeno alla quarta giornata la prima vittoria in Serie A dellantus che non va oltre ad un pareggio in casa per 1-1 nel big match con il. La squadra di Allegri gioca bene e domina per 45' dopo aver trovato il gol conal 4' servito da Dybala. Nella ripresa vengono fuori gli ospiti che riescono a trovare il pari con un colpo di testa dial 31'. In classifica i rossoneri sono primi in coabitazione con i cugini dell'Inter, mentre i bianconeri sono desolatamente in 18esima posizione con 2 punti insieme al Cagliari e dietro c'èla ...