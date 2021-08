MotoGP | Valentino Rossi | “Una gara decente | confido in una top10 nel secondo capitolo del Red Bull Ring”

(Di domenica 8 agosto 2021) Giovedì, mentre annunciava il suo ritiro al termine del Mondiale2021,ribadiva di voler concludere la sua ultima annata in maniera migliore rispetto a quanto fatto nelle prime nove uscite stagionali. Invece, il primodel Red, il Gran Premio della Stiria, non si è discostato molto dalle precedenti gare. Il “Dottore”, infatti, non è andato oltre la tredicesima posizione, tra Enea Bastianini e Luca Marini. “Alla fine la mianon è stata un disastro – racconta alla Gazzetta dello Sport – non mi sono steso, ho preso alcuni punti e ...

Difficoltà allo start Negli ultimi GP, Valentino Rossi si sta mostrando piuttosto debole in partenza e la gara di oggi non ha fatto eccezione. Il ...

Giovedì, mentre annunciava il suo ritiro al termine del Mondiale MotoGP 2021, Valentino Rossi ribadiva di voler concludere la sua ultima annata in maniera migliore rispetto a quanto fatto nelle prime ...

Valentino Rossi salva la sua gara nel Gp di Stiria, conclusa al tredicesimo posto: "Alla fine la mia gara non è stata un disastro, non mi sono steso, ho preso alcuni punti e avuto un passo decente. Sf ...