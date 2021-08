Superlega, non è finita: Agnelli e Florentino volano a Barcellona (Di sabato 7 agosto 2021) La Juventus, il Barcellona ed il Real Madrid accelerano per il progetto della Superlega. Oggi pomeriggio in programma un nuovo incontro. In rampa di lancio il progetto della Superlega. La Juventus, il Real Madrid ed il Barcellona stanno accelerando le operazioni tese a far nascere la nuova competizione. I tempi si preannunciano particolarmente stretti: oggi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 agosto 2021) La Juventus, iled il Real Madrid accelerano per il progetto della. Oggi pomeriggio in programma un nuovo incontro. In rampa di lancio il progetto della. La Juventus, il Real Madrid ed ilstanno accelerando le operazioni tese a far nascere la nuova competizione. I tempi si preannunciano particolarmente stretti: oggi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EnricoTurcato : Donnarumma Sergio Ramos Hakimi Wijnaldum #Messi Nella stessa sessione di mercato. Senza alcuna remora, con stip… - ZZiliani : Davanti alla spaventosa implosione del #Barcellona (e immaginate la #Juve se #Exor non avesse fatto 700 milioni di… - AndreaBricchi77 : 'Il Psg ha la ferma convinzione che il calcio sia sport per tutti. La Superlega non aveva a cuore difendere gli int… - Fquadro61 : RT @AndreaBricchi77: 'Il Psg ha la ferma convinzione che il calcio sia sport per tutti. La Superlega non aveva a cuore difendere gli intere… - LaraMarsiglia : RT @Simone99402388: Ma de Zerbi non dice nulla non fa nessuna conferenza strappa lacrime come fece per la superlega , intendo sul Psg che… -