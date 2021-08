Sono servite 5 ore e un quarto alla tv del Barcellona per mostrare tutti i gol di Lionel Messi (Di sabato 7 agosto 2021) Come un fulmine a ciel sereno, i tifosi del Barcellona si Sono ritrovati a dover dire addio al campione che ha fatto la loro storia: il mancato accordo tra il club catalano e Lionel Messi (legato a un’ulteriore richiesta di decurtazione dello stipendio, rispetto all’accordo precedente per il rinnovo del contratto, a causa di nuovi regolamenti finanziari introdotti dalla Liga spagnola) ha sancito la fine di una storia calcistica durata 21 lunghi anni. Il sei volte pallone d’oro, in queste ore, starebbe – secondo fonti ben informate di calciomercato – sancendo l’accordo con il Paris Saint-Germain, ma il suo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 7 agosto 2021) Come un fulmine a ciel sereno, i tifosi delsiritrovati a dover dire addio al campione che ha fatto la loro storia: il mancato accordo tra il club catalano e(legato a un’ulteriore richiesta di decurtazione dello stipendio, rispetto all’accordo precedente per il rinnovo del contratto, a causa di nuovi regolamenti finanziari introdotti dLiga spagnola) ha sancito la fine di una storia calcistica durata 21 lunghi anni. Il sei volte pallone d’oro, in queste ore, starebbe – secondo fonti ben informate di calciomercato – sancendo l’accordo con il Paris Saint-Germain, ma il suo ...

