Sagra delle patate di Godia 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) I favolosi gnocchi fatti a mano e le patate fritte, prodotti con patate di Godia, polenta di produzione propria, frico di patate, specialità alla griglia e al forno, birra alla spina e vini del collio DOC e molto altro tornano anche quest’anno con l’opzione GNOCCHI DRIVE. Ogni giorno di Sagra sarà possibile ritirare gnocchi pronti da cucinare, prenotabili entro i due giorni precedenti al ritiro su www.SagradiGodia.it Tra le iniziative in programma alla Sagra delle patate di Godia,la 21esima edizione ... Leggi su udine20 (Di sabato 7 agosto 2021) I favolosi gnocchi fatti a mano e lefritte, prodotti condi, polenta di produzione propria, frico di, specialità alla griglia e al forno, birra alla spina e vini del collio DOC e molto altro tornano anche quest’anno con l’opzione GNOCCHI DRIVE. Ogni giorno disarà possibile ritirare gnocchi pronti da cucinare, prenotabili entro i due giorni precedenti al ritiro su www.di.it Tra le iniziative in programma alladi,la 21esima edizione ...

Advertising

udine20 : Sagra delle patate di Godia 2021 - - udine20 : Sagra delle patate di Godia 2021 - - FinallyMichele : RT @Coloriousparte6: Mercoledi sono entrato a Bershka non per me ho un (certo spessore nel vestirmi bene) ed era la sagra dei tipi con i ca… - Coloriousparte6 : Mercoledi sono entrato a Bershka non per me ho un (certo spessore nel vestirmi bene) ed era la sagra dei tipi con i… - LeccoNews : ALLA SAGRA DELLE SAGRE (PIÙ O MENO) CON IL PASS: L’INAUGURAZIONE NON SCALDA | 07/08/2021 - -