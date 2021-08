James Rodriguez | il sogno | «Vorrei vedere Messi con CR7»

(Di sabato 7 agosto 2021) «dovrebbe andare alla Juve»: il consiglio dial fuoriclasse argentino che ha chiuso la sua esperienza al Barcellona «Lioneldovrebbe andare alla Juventus, a molti piacerebbe vederlo giocare con Cristiano Ronaldo», è la certezza oltre che il consiglio spassionato diin una diretta su Twitch. Il trequartista colombiano, ex compagno ed amico di CR7 dai tempi di Madrid, si augura come molti appassionati che i due grandi fuoriclasse del calcio mondiale possano un giorno vestire la stessa maglia. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU ...

Commenta per primo ' Lionel Messi ? Sarebbe bello giocasse con Cristiano Ronaldo '. Parola di. Il trequartista dell' Everton , intervenuto sul proprio canale Twitch , consiglia l'argentino: 'Sarebbe bello se andasse alla Juventus e giocasse con CR7, sarebbe una bomba per la ...La notizia di Lionel Messi via dal Barcellona ha sconvolto l'estate del pallone. L'argentino sembra ormai destinato a vestire la maglia del PSG , ma c'è chi comeche vorrebbe vederlo giocare in un'altra squadra. Nel corso di una diretta su Twitch, il colombiano in forza all'Everton ha espresso il desiderio di vedere Messi nella stessa squadra ...Il Milan sta continuando la ricerca del nuovo trequartista e tra i nomi che vengono accostati ai rossoneri c'è anche quello di James Rodriguez: come spiega stamattina Tuttosport, il ...«Messi dovrebbe andare alla Juve»: il consiglio di James Rodriguez al fuoriclasse argentino che ha chiuso la sua esperienza al Barcellona «Lionel Messi dovrebbe andare alla Juventus, a molti piacerebb ...