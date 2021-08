Vaccino Johnson & Johnson | vertigini e acufeni tra gli effetti collaterali L' Ema | Aggiornare il bugiardino

Advertising

Adnkronos : Sul #vaccino di Johnson & Johnson nuovi effetti avversi segnalati da #Ema - zazoomblog : Vaccino Johnson & Johnson Ema: nuovi effetti avversi - #Vaccino #Johnson #& #Johnson -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

Nuovi segnalati per il di . L' ha concluso che i casi di vertigini e acufeni (fischi o altri rumori in una o entrambe le orecchie) sono collegati alla somministrazione deldella(Covid - 19), e ha raccomandato di modificare il bugiardino per aggiungere vertigini e acufeni come reazioni avverse per avvisare di questi potenziali effetti ...Il Prac ha inoltre concluso che "c asi di vertigini e acufeni (fischi o altri rumori in una o entrambe le orecchie) sono collegati alla somministrazione delJanssen () contro ...L'Ema ha raccomandato di aggiornare le informazioni sul bugiardino del vaccino di Johnson & Johnson (Janssen Covid-19) per includere ...la conclusione arrivata dall'Ema che ha raccomandato la modifica del bugiardino ma "il rapporto rischi-benefici del vaccino rimane invariato" ...