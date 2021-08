Reddito di cittadinanza, Draghi: “Presto per dire se verrà riformato” (Di venerdì 6 agosto 2021) “E’ troppo Presto per dire se il Reddito di cittadinanza verrà ridisegnato o riformato, come cambierà la platea dei beneficiari. Posso dire che il concesso che sta alla base del Reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno”. Lo ha puntualizzato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un breve con i giornalisti a palazzo Chigi per un saluto prima della pausa estiva dei lavori del governo. “Pazzesco. Anche il Premier Draghi sostiene la paghetta di Stato grillina. Una manovra che non ha in alcun ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) “E’ troppoperse ildiridisegnato o, come cambierà la platea dei beneficiari. Possoche il concesso che sta alla base deldiio lo condivido in pieno”. Lo ha puntualizzato il presidente del Consiglio, Mario, in un breve con i giornalisti a palazzo Chigi per un saluto prima della pausa estiva dei lavori del governo. “Pazzesco. Anche il Premiersostiene la paghetta di Stato grillina. Una manovra che non ha in alcun ...

