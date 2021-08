Plebiscito per Conte: eletto leader M5s. "A fine anno programma di governo" (Di venerdì 6 agosto 2021) Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 stelle al termine di due giornate di votazioni on line su Skyvote. Su una platea di 115.130 aventi diritto, ha spiegato il reggente Vito Crimi, hanno votato a favore di Conte in poco più di 62.242 iscritti su 67.064 votanti, pari al 92,8% di sì. Da settembre “personalmente girerò tutta l’Italia”, e “nel giro di alcuni mesi, spero già a fine anno, avremo il più partecipato ed articolato programma di governo che sia stato mai elaborato”. Lo ha affermato in una diretta su Facebook Giuseppe ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Giuseppeè statopresidente del Movimento 5 stelle al termine di due giornate di votazioni on line su Skyvote. Su una platea di 115.130 aventi diritto, ha spiegato il reggente Vito Crimi, hvotato a favore diin poco più di 62.242 iscritti su 67.064 votanti, pari al 92,8% di sì. Da settembre “personalmente girerò tutta l’Italia”, e “nel giro di alcuni mesi, spero già a, avremo il più partecipato ed articolatodiche sia stato mai elaborato”. Lo ha affermato in una diretta su Facebook Giuseppe ...

