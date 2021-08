Entro il 9 agosto si pagano le prime due rate 2020 della pace fiscale (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA – Ultimi giorni per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” scadute a febbraio e marzo 2020 e non ancora versate. Saranno considerati validi i pagamenti effettuati Entro il prossimo 9 agosto, in considerazione della possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine di pagamento fissato al 31 luglio 2021. Per non perdere i benefici della definizione agevolata, infatti, la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) prevede la possibilità di pagare le ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA – Ultimi giorni per pagare le“rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” scadute a febbraio e marzoe non ancora versate. Saranno considerati validi i pagamenti effettuatiil prossimo 9, in considerazionepossibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine di pagamento fissato al 31 luglio 2021. Per non perdere i beneficidefinizione agevolata, infatti, la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) prevede la possibilità di pagare le ...

