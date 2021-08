Pinocchio | il reboot di Guillermo Del Toro è stato rinviato

(Di giovedì 5 agosto 2021) Non uscirà più nel 2021, ilanimato diDelche avrebbe dovuto fare il suo debutto quest'anno su Netflix. Appuntamento al 2022, ecco perché. La versione dark del classico, firmataDel, è stata rinviata da Netflix al 2022, probabilmente per problemi di lavorazione dovuti all'emergenza sanitaria, anche se non è stata diffusa alcuna notizia ufficiale. Il rumor, infatti, arriva da Matt Neglia di NextBestPicture che, tramite un Tweet, ha annunciato chedidel ...

Il progetto di Guillermo Del Toro, d'altronde, è davvero di grande portata per cui è comprensibile che la lavorazione di Pinocchio richieda davvero molto tempo. È un film di animazione in stop-motion. Non uscirà più nel 2021 Pinocchio, il reboot animato di Guillermo Del Toro che avrebbe dovuto fare il suo debutto quest'anno su Netflix. Appuntamento al 2022, ecco perché. La versione dark del classico del burattino creato dalla fantasia di Carlo Collodi. Tutto sul nuovo progetto cinematografico del regista messicano avrà come protagonista il burattino creato dalla fantasia di Carlo Collodi.