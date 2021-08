Ibiza | l’emergenza dietro il pugno duro sulle feste private | l’isola teme una nuova ondata di contagi da Covid-19

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 agosto 2021)die quella di Formentera hanno scoperto 151 positivi in un solo giorno ieri. L’epidemia di Coronavirus ha portato gli ospedali spagnoli di nuovo in sofferenza, con un tasso di occupazione delle terapie intensive arrivato a superare il 20%, con un tasso di positività dei tamponi al 15% e decessi in aumento. E questo anche a causa dei party clandestini organizzati nei luoghi di vacanza. Per questo l’amministrazione deldiha deciso di ingaggiare un esercito di investigatori privati per infiltrarsi in villette e chalet dove si rifugiano i vacanzieri dopo la chiusura dei locali. Qui le ...