Atalanta, tutto su Abraham se Zapata va all’Inter: lunedì l’incontro col Chelsea (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Atalanta: se Duvan Zapata dovesse prendere il posto di Lukaku all’Inter, la Dea punterà tutto su Tammy Abraham Nel valzer degli attaccanti scatenato dal Chelsea con la super offensiva per Romelu Lukaku, sarebbe pronta a entrare in ballo anche l’Atalanta. L’Inter, infatti, per sostituire il belga, potrebbe puntare tutto su Duvan Zapata e allora la Dea dovrà andare alla ricerca del sostituto. Erede che già sarebbe stato individuato in Tammy Abraham proprio dei Blues. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato: se Duvandovesse prendere il posto di Lukaku, la Dea punteràsu TammyNel valzer degli attaccanti scatenato dalcon la super offensiva per Romelu Lukaku, sarebbe pronta a entrare in ballo anche l’. L’Inter, infatti, per sostituire il belga, potrebbe puntaresu Duvane allora la Dea dovrà andare alla ricerca del sostituto. Erede che già sarebbe stato individuato in Tammyproprio dei Blues. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta tutto Il Chelsea piomba su Lukaku e l'Inter vacilla Proprio l'Atalanta è in queste ore una delle squadre più attive, visto che è in dirittura d'arrivo ... Il tutto in attesa di chiudere con il Sassuolo per Manuel Locatelli. In casa Milan è sempre più ...

Riapre ai tifosi l'Allianz Stadium con l'amichevole Juventus - Atalanta In occasione dell'amichevole di sabato 14 agosto alle ore 20.30 tra i bianconeri e l' Atalanta , l' ... La Juventus è diventata il primo club al mondo a lanciare un FAN Token nel 2019 e tifosi in tutto ...

L’altro lato del modello Atalanta: così gonfia la bolla delle plusvalenze nel calcio italiano Sport Fanpage DIRETTA Calciomercato, acquisti e cessioni in tempo reale: le notizie di oggi Calciomercato, tutto sulle trattative, gli acquisti e le cessioni di martedì 5 agosto. Tutte le notizie in tempo reale. Le trattative ...

Marchetti su TMW: “Per Lukaku si tratta” Il collega Marchetti su TMW: Ora partirà la trattativa. E anche se il finale potrebbe sembrare scontato, la strada non deve essere necessariamente in discesa. Lukaku infatti ha ...

