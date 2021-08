“Non mi interessa”. Luciano drastico dopo Temptation e Manuela. E ora il pubblico si dovrà ricredere (Di mercoledì 4 agosto 2021) È finita nel peggiore dei modi a Temptation Island la storia tra Manuela e Stefano. Il loro percorso è stato un susseguirsi di scambi di accuse tra i due ed è emerso tutto il rancore che li divide. Durante il programma si sono sempre più avvicinati ai rispettivi tentatori: Federica per Stefano e Luciano per Manuela. E degli ultimi due si parla tantissimo dopo la fine del reality delle tentazioni. Per Manuela è tempo di guardare avanti. Nel suo percorso ha trovato il bel tentatore napoletano Luciano Punzo. Tra loro è nata una passione travolgente e adesso stanno vivendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) È finita nel peggiore dei modi aIsland la storia trae Stefano. Il loro percorso è stato un susseguirsi di scambi di accuse tra i due ed è emerso tutto il rancore che li divide. Durante il programma si sono sempre più avvicinati ai rispettivi tentatori: Federica per Stefano eper. E degli ultimi due si parla tantissimola fine del reality delle tentazioni. Perè tempo di guardare avanti. Nel suo percorso ha trovato il bel tentatore napoletanoPunzo. Tra loro è nata una passione travolgente e adesso stanno vivendo ...

Temptation, Luciano dice basta: 'Non mi interessa la tv, Manuela è oro' Ha intenzione di vivere la sua vita e la sua storia con Manuela tranquillo e sereno: se qualcuno non ci crede non sono problemi suoi. Oltre a precisare che non risponderà più a nessun commento ...

Il punto di Roberto Napoletano: Riforme, corsa a ostacoli Il racconto dell'Italia era quasi sempre di derisione per la sua classe politica o semplicemente nullo perché si ignora ciò che non interessa. Questo Paese, che è molto meglio di quello che su di ...

