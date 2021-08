Milano, 'boschetto della droga' di Rogoredo e metro: fogli di via e daspo per 35 persone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso ieri 35 nuovi provvedimenti di prevenzione, 21 fogli di via obbligatori (con divieto di ritorno nel comune di Milano per un periodo compreso tra uno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il questore di, Giuseppe Petronzi, ha emesso ieri 35 nuovi provvedimenti di prevenzione, 21di via obbligatori (con divieto di ritorno nel comune diper un periodo compreso tra uno ...

