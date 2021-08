Il Pisa pensa a Palacio: presentata un'offerta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il club di Knaster avrebbe fatto recapitare a Palacio una proposta ritenuta interessante dal 'Trenza'. Attesa nei prossimi giorni la risposta dell'... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il club di Knaster avrebbe fatto recapitare auna proposta ritenuta interessante dal 'Trenza'. Attesa nei prossimi giorni la risposta dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Pisa pensa Il Pisa pensa a Palacio: presentata un'offerta L'attaccante argentino, che si è appena svincolato dal Bologna dopo quattro stagioni in rossoblù, potrebbe ripartire a 39 anni dal Pisa , in Serie B. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ...

"Nel diritto di famiglia serve specializzazione. Anche per i magistrati" ... diritto processuale comparato dell'Università di Pisa. Secondo Cecchella, che è anche presidente ... Cosa ne pensa? La giustizia civile fa meno cronaca ed è meno al centro dell'attenzione dei media e ...

Calciomercato Serie B: il Pisa prende Cohen, la Reggina offre un triennale a Di Carmine Giro di attaccanti in Serie B. Il Pisa nelle scorse ore ha cercato La Gumina, attaccante della Sampdoria, ma pare che i toscani si siano pian piano defilati nella trattativa, perchè sono ormai vicini ...

