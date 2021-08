Scuola, “over 12 in aula con Green pass e non vaccinati in Dad”: la proposta (Di martedì 3 agosto 2021) Per il rientro a Scuola a settembre bisognerebbe prevedere un “doppio binario, per la sicurezza di tutti”. Gli studenti over 12 con il Green pass, che attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, “in aula”. I non vaccinati “in Dad”. Per il pediatra Italo Farnetani l’inizio del nuovo anno scolastico andrebbe gestito così. “Il Green pass – dice all’Adnkronos Salute il professore ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta – è una pratica ampiamente diffusa in tutto il mondo, soprattutto Europa e America del Nord. Nel caso attuale della ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Per il rientro aa settembre bisognerebbe prevedere un “doppio binario, per la sicurezza di tutti”. Gli studenti12 con il, che attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, “in”. I non“in Dad”. Per il pediatra Italo Farnetani l’inizio del nuovo anno scolastico andrebbe gestito così. “Il– dice all’Adnkronos Salute il professore ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta – è una pratica ampiamente diffusa in tutto il mondo, soprattutto Europa e America del Nord. Nel caso attuale della ...

