Nier Reincarnation | la recensione dello spin-off mobile – Recensione – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 3 agosto 2021)porta il fascino della strana serie Square Enix su piattaforme, introducendo alcune caratteristiche in una struttura gacha.. Dopo il clamore che ha scaturito con l’impressionante successo in Giappone, ladici consente di guardare un po’ più da vicino questo strano progetto da parte di Square Enix, che si inserisce precisamente nel solco ormai trito degli RPG gacha, ma quantomeno interpretandolo nel particolare stile di Yoko Taro e della sua variegata serie. L’estetica è di un livello difficilmente riscontrabile in ...

La nuova avventura della saga di, firmata Yoko Taro , si presenta essenzialmente come un gioco di ruolo con combattimento a turni ambientato nel mondo di: Automata eReplicant. Guidati ..."Se devo essere onesto, non mi aspetto molto dal mercato mobile occidentale", ha spiegato Saito, "ci auguriamo solo di riuscire a far avvicinare un numero maggiore di giocatori al franchise di". ...Nier Re[in]carnation porta il fascino della strana serie Square Enix su piattaforme mobile, introducendo alcune caratteristiche in una struttura gacha.. Dopo il clamore che ha scaturito con ...Nonostante Nier: Automata e Nier: Replicant si siano rivelati due discreti successi commerciali in occidente, il producer di Yasuke Saito non ha grandi aspettative per le performance di NieR Re[in]car ...