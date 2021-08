F1 | ko la Power Unit di Charles Leclerc dopo l’incidente con Lance Stroll | il monegasco dovrà sostituirla

(Di martedì 3 agosto 2021)sta vivendo un inizio di vacanze estive davvero amare. Qual è il motivo? Semplice: quanto accaduto domenica al via del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il, infatti,una partenza brillante, ha visto concludersi la sua gara già in curva 1 dell’Hungaroring, travolto dae dalla sua Aston Martin. Con il senno di poi, una notevole chance di podio, quantomeno, è stata gettata alle ortiche non per colpe proprie. Ma, come se non bastasse, le brutte notizie non si sono concluse qui per il nativo di ...

E' stata la stessa scuderia di Maranello ad annunciarlo in una nota: un guaio per il pilota monegasco , costretto così a montare la terzaa 12 gare dalla fine del Mondiale, sapendo che l'...Oltre ai danni, anche la presa in giro. Niente da fare per la Ferrari SF21 di Leclerc che dopo esser rimasto coinvolto nel maxi incidente del GP d'Ungheria , ora deve fare i conti con unacosì dannegiata da essere irreparabile . Una notizia che non ci voleva proprio per la scuderia di Maranello , costretta a pagare un prezzo altissimo per quanto accaduto alla partenza tra ...Charles Leclerc sta vivendo un inizio di vacanze estive davvero amare. Qual è il motivo? Semplice: quanto accaduto domenica al via del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di ...Dalla Germania emerge come entrambi i contendenti al titolo dubitino della trasparenza nello sfruttamento delle rispettive power unit ...