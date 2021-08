Antonino Spinalbese in posa con la figlia in braccio ma gli insulti arrivano subito

(Di martedì 3 agosto 2021)con lainè una foto che Belen adora ma non è piaciuta ai follower, a chi segue la coppia sui social. Sono tante le foto pubblicate su Instagram dache le persone non apprezzano, sono tantissimi gliche si leggano tra i commenti, magari il compagno di Belen si è abituato, non ci fa caso. I commenti negativi perperò sono arrivati soprattutto in quelli dello scatto con la sua Luna Marì. Sono sempre nella villa affittata per questa estate,deve avere appena fatto un tuffo in piscina o ...

Belen , la tenera foto di Luna nella culla. Oggi, la showgirl argentina ha postato un dolce scatto della secondogenita, nata venti giorni fa, dall'amore con il compagno. Nell'immagine, baby Luna dorme nella sua culletta di paglia, coperta da un lenzuolino. Immediati i commenti entusiasti dei fan: ' La tenerezza infinita '. E ancora: ' È stupenda ...... la golden hour è solo per lei " FOTO Luna Marì è la figlia di Belen e il suo fidanzato. I due si sono messi insieme l'estate scorsa e in un anno hanno dato alla luce la piccola. ...Con l'ultima foto pubblicata sui social Antonino Spinlabese fa il pieno di insulti per come tiene sua figlia Luna in braccio ...Belén Rodriguez ha un nuova borsa di lusso: è una Birkin bag da quasi 30mila euro Belén Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e, tra abiti griffati, gioielli preziosi e borse da c ...