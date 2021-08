The Gray Man: terminate le riprese con Chris Evans e Ryan Gosling (Di lunedì 2 agosto 2021) Joe ed Anthony Russo, hanno annunciato la fine delle riprese di The Gray Man, ambizioso spy-action ad alto budget targato Netflix che vedrà contrapporsi per la prima volta sullo schermo Ryan Gosling e Chris Evans. Di cosa parla The Gray Man? La pellicola, basata sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, ruoterà intorno alla figura di Court Gentry, un ex agente segreto, conosciuto nell’ambiente dello spionaggio internazionale anche come “l’Uomo Grigio”. Un soprannome guadagnato grazie agli anni di servizio prestati presso la CIA, in cui divenne una leggenda vivente delle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) Joe ed Anthony Russo, hanno annunciato la fine delledi TheMan, ambizioso spy-action ad alto budget targato Netflix che vedrà contrapporsi per la prima volta sullo schermo. Di cosa parla TheMan? La pellicola, basata sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, ruoterà intorno alla figura di Court Gentry, un ex agente segreto, conosciuto nell’ambiente dello spionaggio internazionale anche come “l’Uomo Grigio”. Un soprannome guadagnato grazie agli anni di servizio prestati presso la CIA, in cui divenne una leggenda vivente delle ...

