Batteria di OnePlus Nord 2 esplode dopo solo 5 giorni di utilizzo (Di lunedì 2 agosto 2021) La Batteria di OnePlus Nord 2 è esplosa e il telefono ha preso fuoco, è quanto twittato il marito della mal capitata. Lo smartphone è stato lanciato alla fine del mese scorso e chiunque può capire la gioia di acquistare uno smartphone nuovo di zecca. Tuttavia, bisogna comunque stare attenti, soprattutto quando si tratta della Batteria. OnePlus entra a pieno titolo tra le aziende che hanno visto i propri smartphone subire la stessa sorte, Apple e Samsung in testa. OnePlus Nord CE 5G ufficiale: specifiche, uscita e prezzi Batteria di ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladi2 è esplosa e il telefono ha preso fuoco, è quanto twittato il marito della mal capitata. Lo smartphone è stato lanciato alla fine del mese scorso e chiunque può capire la gioia di acquistare uno smartphone nuovo di zecca. Tuttavia, bisogna comunque stare attenti, soprattutto quando si tratta dellaentra a pieno titolo tra le aziende che hanno visto i propri smartphone subire la stessa sorte, Apple e Samsung in testa.CE 5G ufficiale: specifiche, uscita e prezzidi ...

Advertising

giannifioreGF : Batteria di #OnePlusNord2 esplode dopo solo 5 giorni di utilizzo - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: OnePlus Nord 2 esplode durante un giro in bici: ecco cos'è accaduto - - lorenzocasalin4 : OnePlus Nord 2 esplode durante un giro in bici: ecco cos'è accaduto - - infoitscienza : L’avventura di OnePlus Nord 2 inizia col “botto”: esplosa una batteria in India - GizChinait : #ONEPLUS Nord 2 esplode durante un giro in bici: ecco cos'è accaduto #OnePlusNord2 -