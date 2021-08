Anziani e disabili, Speranza: “Visite in Rsa e Rsd 7 giorni su 7 per almeno 45 minuti” (Di lunedì 2 agosto 2021) La Visite dei parenti agli ospiti di strutture per Anziani non autosufficenti o disabili (Rsa e Rsd), dovranno essere possibili sette giorni su sette e dovranno durare almeno 45 minuti. Lo prevede una circolare del ministro della Salute Roberto Speranza che sabato ha invitato il Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonomeRaffaele Donini a chiarire a tutte le strutture del Paese che l’ordinanza dell’8 maggio scorso sulla riapertura delle Rsa e delle Rsd e’ stata recepita da una legge dello Stato. Quindi poco importa che sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladei parenti agli ospiti di strutture pernon autosufficenti o(Rsa e Rsd), dovranno essere possibili settesu sette e dovranno durare45. Lo prevede una circolare del ministro della Salute Robertoche sabato ha invitato il Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonomeRaffaele Donini a chiarire a tutte le strutture del Paese che l’ordinanza dell’8 maggio scorso sulla riapertura delle Rsa e delle Rsd e’ stata recepita da una legge dello Stato. Quindi poco importa che sia ...

giocarmon : Da' un'occhiata a 'Mobiclinic, Deambulatore per anziani, Colón, Marchio europeo, Alluminio, Marcatura CE, Leggero,… - tinas48 : Anziani e disabili, Speranza: “Ingresso regolare di parenti e visitatori in Rsa e Rsd è legge. Le Regioni e le Ats… - TIZIANAPOESIA : @onefitmn @Laila76913893 Certo stipendio pari al rdc 650€ per un lavoro partime 4 ore al giorno un lavoro qualsiasi… - cotugnoprof : @pama_dei @trotta_michele @Rooob1 @Ricchei @PoliticaPerJedi si possono impegnare gli stessi soldi per un welfare pi… - rivieraoggi : Scooter elettrici per anziani e disabili: li trovi da Medical San -