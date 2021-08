Sebastian Vettel: «Mi penalizzano per la maglia arcobaleno? Ne sono felice» (Di domenica 1 agosto 2021) Sebastian Vettel è sotto investigazione per non aver rispettato le procedure pre-gara nel Gran Premio di Ungheria. Ma non sembra molto preoccupato. «Durante l’inno nazionale – ha spiegato a Sky Sport – ho tenuto la maglietta di colore arcobaleno (con la scritta “Same Love”) e la mascherina. L’ho fatto in sostegno di quelle persone che soffrono in questa nazione perché alcuni fanno legge che anziché proteggere i bambini probabilmente li minacciano e ne compromettono la crescita». «sono ben felice di incassare qualunque penalità mi vogliano comminare», ha aggiunto. Sebastian ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021)è sotto investigazione per non aver rispettato le procedure pre-gara nel Gran Premio di Ungheria. Ma non sembra molto preoccupato. «Durante l’inno nazionale – ha spiegato a Sky Sport – ho tenuto la maglietta di colore(con la scritta “Same Love”) e la mascherina. L’ho fatto in sostegno di quelle persone che soffrono in questa nazione perché alcuni fanno legge che anziché proteggere i bambini probabilmente li minacciano e ne compromettono la crescita». «bendi incassare qualunque penalità mi vogliano comminare», ha aggiunto....

