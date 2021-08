Immunizzato oltre il 60% della popolazione over 12 (Di domenica 1 agosto 2021) Secondo i dati aggiornati stamattina alle ore 6, il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) o la dose unica (Johnson & Johnson), ha superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60 per cento della platea da vaccinare costituita dai cittadini di eta' superiore ai 12 anni. Lo rende... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 1 agosto 2021) Secondo i dati aggiornati stamattina alle ore 6, il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) o la dose unica (Johnson & Johnson), ha superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60 per centoplatea da vaccinare costituita dai cittadini di eta' superiore ai 12 anni. Lo rende... Segui su affaritaliani.it

Advertising

zazoomblog : Immunizzato oltre il 60% della popolazione over 12 Il generale Figliuolo: In arrivo ulteriori dosi di Pfizer -… - zazoomblog : Immunizzato oltre il 60% della popolazione over 12 Il generale Figliuolo: In arrivo ulteriori dosi di Pfizer -… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @agenzia_nova: #Vaccini Più del 60% della popolazione over 12 è immunizzato - agenzia_nova : #Vaccini Più del 60% della popolazione over 12 è immunizzato - infoitsalute : Somministrate in Abruzzo oltre 1470 milioni di dosi di vaccino anti Covid: il 37% degli over 20 è già immunizzato -

Ultime Notizie dalla rete : Immunizzato oltre Immunizzato oltre il 60% della popolazione over 12 Secondo i dati aggiornati stamattina alle ore 6, il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) o la dose unica (...

No Green Pass in corteo dalla Francia all'Italia. Martedì il decreto ... se non immunizzato. Possibile estensione del Green Pass anche ad aerei, treni e navi , ma ... Gli italiani senza nemmeno una dose sono invece oltre 16 milioni. Manifestazioni e nuovi provvedimenti nel ...

Oltre il 50% degli italiani è immunizzato AGI - Agenzia Italia Vaccini, la Campania supera i tre milioni di immunizzati. Nuovi open day fino al 3 agosto Somministrazioni sulle spiagge e fino alle due di notte nel Cilento e in Costiera amalfitana per raggiungere gli under 30 ...

Immunizzato oltre il 60% della popolazione over 12 Secondo i dati aggiornati stamattina alle ore 6, il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) o la dose unica ...

Secondo i dati aggiornati stamattina alle ore 6, il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) o la dose unica (...... se non. Possibile estensione del Green Pass anche ad aerei, treni e navi , ma ... Gli italiani senza nemmeno una dose sono invece16 milioni. Manifestazioni e nuovi provvedimenti nel ...Somministrazioni sulle spiagge e fino alle due di notte nel Cilento e in Costiera amalfitana per raggiungere gli under 30 ...Secondo i dati aggiornati stamattina alle ore 6, il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) o la dose unica ...