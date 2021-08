Immissioni in ruolo 2021, a breve anche per concorso STEM. Docenti idonei ma non in graduatoria possono essere assunti? (Di domenica 1 agosto 2021) Immissioni in ruolo Docenti anno scolastico 2021/22: la macchina organizzativa prosegue la sua corsa, tra mille difficoltà e novità, con tanto impegno da parte degli uffici Scolastici nonché delle commissioni giudicatrici che in questi giorni hanno stilato le graduatorie del recente concorso STEM per le discipline A020, A026, A027, A028, A041. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 1 agosto 2021)inanno scolastico/22: la macchina organizzativa prosegue la sua corsa, tra mille difficoltà e novità, con tanto impegno da parte degli uffici Scolastici nonché delle commissioni giudicatrici che in questi giorni hanno stilato le graduatorie del recenteper le discipline A020, A026, A027, A028, A041. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021, a breve anche per concorso STEM. Docenti idonei ma non in graduatoria possono essere assu… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo e conferimento supplenze, i sindacati chiedono di rallentare le procedure --… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo e assegnazione supplenze, si parte il 2 agosto. Uil Scuola: “Troppa fretta” --… - infoitinterno : Immissioni in ruolo, in Calabria per errori materiali è tutto da rifare - Notizie Scuola - ProDocente : Immissioni in ruolo: non possono essere su cattedre in organico di fatto, ma solo in organico di diritto -